Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Нещодавно сайт з пошуку роботи Jooble провів дослідження щодо рівнів заробітної плати, яку пропонували у 2020 році своїм найманим працівникам різні компанії України.
Так, починаючи з березня 2020 року через початок карантинних заходів у країні, зменшити платню своїм співробітникам були змушені майже 19% компаній країни. Більше ніж 72% керівників фірм заявили, що заробітні плати у них лишилися сталими.
А от у 9% компаній України їхні керівники навпаки збільшили заробітні плати своїм найманим працівникам.
Проте чимало керівників компаній, згідно з опитуванням Jooble, заявило про свої наміри збільшити заробітні плати своїм найманим працівникам у 2021 році. Таких виявилося понад 23%. Тим часом 20% керівників фірм заявили про те, що планують залишити заробітні плати такими, якими вони й були в 2020 році.
Повну компенсацію видатків на тестування на COVID-19 пропонували своїм працівникам 19% керівників компаній, а часткову –– близько 12%.
Jooble також інформує, що торік керівництво багатьох фірм змінило підходи щодо найму персоналу. Зокрема, до активного рекрутингу вдалися понад 16% опитаних керівників компаній.