Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Попри складну економічну ситуацію в країні, викликану пандемією GOVID-19 та низкою інших факторів, держава не залишила без допомоги найбільш незахищені верстви населення, яким не під силу тарифи на житлово-комунальні послуги.

Вчасно і в повному обсязі житлові субсидії отримали і жителі Харківщини. Як розповіли в департаменті соціального захисту Харківської облдержадміністрації, мешканці регіону за минулий рік отримали допомогу на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 2 мільярди 326 мільйонів гривень.

Нині ж, у зв’язку з новими правилами подачі заяв на отримання субсидій, що почали діяти з 1 січня нинішнього року, одним з головних завдань місцевої влади є роз’яснення мешканцям суті цього документу та механізмів, процедур подачі заяв і правильного їх оформлення. Також необхідно чітко налагодити роботу уповноважених посадових осіб у територіальних громадах, які працюють при виконавчих органах сільських, селищних, міських рад або у центрах надання адміністративних послуг.

Окрім того, слід донести до відома кожного члена новостворених ОТГ, що у виконавчих органах нових територіальних громад, на разі, створюються окремі підрозділи, які прийматимуть заяви на призначення субсидій.