Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Із майже 45 тисяч медиків Харківської області, які працюють у «ковідних» лікарнях та охоплені добровільним страхуванням, 2599 медпрацівників, що перехворіли на GOVID-19, отримали грошову допомогу.

Як розповіли в Харківській облдержадміністрації всі 100% медпрацівників, котрі опікуються лікуванням хворих на коронавірус, мають відповідні страховки і майже 1300 представників медперсоналу вже одержали страхову виплату 10 тисяч гривень.

Всі виплати лікарям та іншому персоналу налійшли ще до 1 січня. Загалом же на виплати медикам, які працюють у першому ешелоні боротьби з пандемією, з обласного бюджету спрямовано 26 мільйонів гривень, значна частка яких — 15 мільйонів була перерозподілена на останній сесії Харківської обласної ради 24 грудня.