Діяльність Джо Байдена на посаді президента США за підсумками першого тижня з моменту його обрання підтримали 54% американців, що перевищує схвалення роботи Трампа у будь-який момент його президентства.

Як повідомляє Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного Монмутським університетом у штаті Нью-Джерсі.

Результати опитування свідчать, що позитивну оцінку роботі Байдена дали 54% респондентів, 30% не схвалили її, а ще 16% не визначились щодо питання.

Як повідомляється, в опитуванні також враховували партійну приналежність респондентів - серед демократів підтримка Байдена сягає 90%, серед незалежних виборців - 47%, і 15% - серед республіканців.

«Нинішній президентський рейтинг (Байдена - ред.) вже вищий, ніж будь-коли за час правління Дональда Трампа», - відзначили в університеті.

Опитування проводилося з 21 по 24 січня 2021 року серед 809 повнолітніх американців. Статистична похибка становить 3,5 відсоткових пункта.

Як відомо, Байден виграв президентські вибори і після інавгурації 20 січня офіційно став 46 американським президентом.