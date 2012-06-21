Аналітик розповів, що минулого місяця кількість людей, що використовують iPhone, перевищила мільярд. Це значний показник для Apple.

Аналітик уточнив, що йдеться про активне використання айфонів. Він також розповів, що не вірить у те, що продажі смартфонів Apple пройшли свій пік. У 2018 році компанія перестала розголошувати кількість проданих пристроїв, і через це виникли чутки, що ріст зупинився. Аналітик каже, що продажі айфонів дійсно якийсь час знижувалися, але причиною тому були не проблеми Apple, а збільшення циклу оновлень для смартфонів. Зараз частка абсолютно нових користувачів айфонів знижується, але аналітик вважає, що головне для бізнесу Apple – вже наявні клієнти, вони від айфонів вже не відмовляться.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»