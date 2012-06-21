Уряд прийняв рішення про надання одноразової грошової допомоги членам сімей чотирьох осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та дев’яти особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції.
Розпорядженням передбачено виділення Міністерству соціальної політики 7 398,5 тис. гривень для надання такої допомоги з резервного фонду державного бюджету.
У розпорядженні зокрема йдеться «Виділити Міністерству соціальної політики 7 398,5 тис. гривень для надання одноразової грошової допомоги членам сімей чотирьох осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та дев’яти особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції.
Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету».