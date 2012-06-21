Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Аналітичний портал «Слово і діло» опублікував рейтинг безвідповідальності міських голів великих міст. Очолюють його міські голови Харкова — Геннадій Кернес та Рівного — Володимир Хомко. Обидва за час каденції не виконали по 34% обіцянок. Міський голова Києва Віталій Кличко не впорався майжез третиною даних виборцям обіцянок. Проте жоден міський голова не справився зі своїми обіцянками повністю, на 100 відсотків. І це можна зрозуміти, адже багато, зокрема, й програмних зобов’язань, передбачають їхню довготривалу реалізацію.
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, приміром, скромно примостився якраз у середині рейтингової таблиці. З одного боку, ніби й пристойне місце, а з іншого — він разом із міським головою Дніпра Борисом Філатовим замикає десятку тих, хто найгірше впорався з обіцянками (не виконали по 23 відсотки своїх зобов’язань). Ось вам і показник успішності.
Лідирує ж поки що міський голова Хмельницького Олександра Симчишина, який не здійснив лише 10% обіцянок. Виходить, що він серед міських голів — найвідповідальніший.
Провалити власні зобов’язання — на це багато зусиль не треба. Ось додержати слова — тут уже треба постаратися. Звичайно, якщо все складається вдало і ніяких перешкод для виконання наміченого немає. Але так буває далеко не завжди…