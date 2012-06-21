У межах щорічних весняних зборів МВФ та Світового банку міністр фінансів Сергій Марченко провів у понеділок відеоконференцію з віцепрезидентом Світового банку у справах Європи та Центральної Азії Анною Б’єрде. Сторони обговорили підготовку до втілення п’яти спільних проєктів.

На розгляд ради директорів Світового банку найближчим часом заплановано винести фінансування проєктів «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні», «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів», «Київська міська мобільність», «Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в Укргідроенерго» та додаткове фінансування проєкту «Доступ до довготермінового фінансування» для Укрексімбанку. «Я щиро вдячний Світовому банку за зусилля для втілення багатьох важливих проєктів та допомогу в боротьбі з коронавірусною кризою торік», — сказав Сергій Марченко.

Вибірка коштів у межах портфеля Міжнародного банку реконструкції та розвитку порівняно з іншими міжнародними фінансовими організаціями найбільша: на 01.01.2021 становила $693,55 мільйона, а це у 2,3 раза більше, ніж рік тому.

Сергій Марченко обговорив з Анною Б’єрде можливості збільшення підтримки України на боротьбу з COVID-19 та нові інвестиційні проєкти розвитку транспортної інфраструктури в Україні. «Цього року закінчується реалізація двох наших спільних проєктів будівництва доріг. Саме тому ми хотіли б продовжити успішну роботу в цьому сегменті й поговорити про підготовку нового проєкту для Укравтодору», — додав Сергій Марченко.

Обидві сторони висловилися про прогрес України в питанні земельної реформи та оприлюднили сподівання якнайшвидшого завершення перегляду чинної програми МВФ. Було зазначено, що термін чинності Стратегії партнерства Світового банку та України 2017—2021 спливає у червні. Це означає, що вже час розпочати системну діагностику країни для визначення ключових пріоритетів для наступної чотирирічної стратегії партнерства, повідомляє офіційний сайт Міністерства фінансів.