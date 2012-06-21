Уже за тиждень, після перших підсумків карантину вихідного дня, стане зрозуміло, чи слід застосовувати повний локдаун. «Ми намагаємося збити темпи зростання захворюваності на COVID-19, щоб стабілізувати ситуацію. І за цей час збільшувати кількість ліжко-місць і ліжок із киснем та іншим обладнанням. Чи можливий локдаун, ми зрозуміємо після того, як пройдемо треті вихідні на карантині, й будемо ухвалювати рішення, — зазначив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. — «Ми радимося з місцевою владою, щоб усі ухвалили це рішення і не було місцевого сепаратизму. Якщо буде локдаун, ми забезпечимо повну комунікацію, і вона буде заздалегідь. Але це якщо він буде».

Немає чіткого показника граничної кількості нових хворих за добу, за якого медична система не буде справлятися. — Має значення також число тих, хто одужав, тривалість перебування в лікарнях тощо, повідомляє пресслужба ОПУ. Тому важливі показники кількості заражень та вільних місць у лікарнях.