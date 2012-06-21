Алекс Требек (Alex Trebek) незмінний ведучий популярної телевікторини Jeopardy!

Незмінний ведучий популярної телевікторини Jeopardy! Алекс Требек (Alex Trebek) заявив, що скоро зцілиться від раку підшлункової залози. Про це повідомляє Reuters.

78-річний канадець уточнив, що близький до ремісії, так як хіміотерапія несподівано дала дуже хороший результат. «Це приголомшує. Лікарі сказали, що не бачили такого позитивного результату в своїй практиці ... Деякі пухлини вже зменшилися більш ніж на 50 %», – поділився Требек.

Раніше телеведучий заявив, що у нього діагностовано рак підшлункової залози в четвертій стадії. Він пообіцяв своїм шанувальникам впоратися з хворобою, незважаючи на те, що вона вважається непереможною.

Четверта стадія онкологічного захворювання зазвичай означає, що рак поширився на інші частини тіла. Згідно з офіційними даними, лише 3% пацієнтів виживають протягом п'яти років після такої діагностики.

Требек став провідним Jeopardy! у 1984 році. Учасники американської телевікторини на швидкість повинні відповідати на запитання, в залежності від складності завдання оцінюються в певну суму грошей.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»