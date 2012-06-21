Незмінний ведучий популярної телевікторини Jeopardy! Алекс Требек (Alex Trebek) заявив, що скоро зцілиться від раку підшлункової залози. Про це повідомляє Reuters.
78-річний канадець уточнив, що близький до ремісії, так як хіміотерапія несподівано дала дуже хороший результат. «Це приголомшує. Лікарі сказали, що не бачили такого позитивного результату в своїй практиці ... Деякі пухлини вже зменшилися більш ніж на 50 %», – поділився Требек.
Раніше телеведучий заявив, що у нього діагностовано рак підшлункової залози в четвертій стадії. Він пообіцяв своїм шанувальникам впоратися з хворобою, незважаючи на те, що вона вважається непереможною.
Четверта стадія онкологічного захворювання зазвичай означає, що рак поширився на інші частини тіла. Згідно з офіційними даними, лише 3% пацієнтів виживають протягом п'яти років після такої діагностики.
Требек став провідним Jeopardy! у 1984 році. Учасники американської телевікторини на швидкість повинні відповідати на запитання, в залежності від складності завдання оцінюються в певну суму грошей.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»