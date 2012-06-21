Під час санітарно-епідеміологічних планових і позапланових перевірок ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області нинішнього року в половині з 245 перевірених закладів виявлено порушення санітарних норм та правил. Як повідомила пресслужба управління, найбільше порушень на підприємствах централізованого водопостачання й у дошкільних навчальних закладах.
Приміром, регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби впродовж першого півріччя цього року дослідила 4727 проб питної води, харчових продуктів, готових страв, гігієнічних змивів, води поверхневих водойм, ґрунту. Гігієнічним вимогам за мікробіологічними показниками не відповідали 15,6% проб питної води, за санітарно-хімічними — 18,3%.
Відхилення від норм за мікробіологічними показниками виявлено у 9,7% проб готових страв, 5,4% проб води поверхневих водойм не відповідали нормам за мікробіологічним і санітарно-хімічним складом, 12,5% — за паразитологічним.
Відтак на посадових осіб накладено 75 штрафів на загальну суму майже 20 000 гривень, керівникам суб’єктів господарювання направлено 151 припис, видано 7 розпоряджень щодо усунення порушень санітарних норм і правил. Відсторонено від роботи 165 працівників до проходження профілактичних медичних оглядів, тимчасово призупинено експлуатацію 8 об’єктів і знято з реалізації майже 700 кг недоброякісної продукції. За матеріалами Держпродспоживслужби притягнуто до дисциплінарної відповідальності 8 працівників навчально-виховних закладів і дитячих закладів відпочинку, 3 справи передано на розгляд правоохоронних органів.
На адресу органів влади, місцевого самоврядування, причетних управлінь, відомств, організацій надіслано 967 інформацій з відповідними пропозиціями щодо вирішення актуальних питань у секторі забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення. Про це повідомила пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області.
Позапланові санітарно-епідеміологічні перевірки відбулися в навчально-виховних, лікувально-профілактичних закладах, підприємствах питного водопостачання та суб’єктах господарювання, що використовують пестициди й агрохімікати.