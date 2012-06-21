Незмінна підтримка від Євросоюзу зусиль з мирного врегулювання на Донбасі та винесення на міжнародний порядок денний питання повернення Криму. На тому, що це надзвичайно важливо для України, Президент Володимир Зеленський наголосив під час спільної пресконференції із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у Києві.

Глава Української держави відзначив важливість поїздки Президента Європейської ради на Донбас напередодні, адже Шарль Мішель зміг на власні очі побачити ті жахливі наслідки, які спричиняє для України російська воєнна агресія.

«Я щиро вдячний панові Президенту, Євросоюзу і його державам-членам за допомогу найвразливішим верствам населення на Донбасі. Ідеться про допомогу малому та середньому бізнесу, гуманітарну допомогу, інвестиції в життєво важливі об’єкти інфраструктури, підтримку громад і здійснення протимінної діяльності», — цитує слова глави держави його Офіс.

Володимир Зеленський сподівається, що за підсумками засідання Європейської ради наприкінці березня буде надано потужний сигнал до засудження російської гібридної агресії проти України.

«Я не вірю у повернення до business as usual у відносинах між ЄС та РФ без відновлення територіальної цілісності нашої держави», — заявив він.

Президент подякував ЄС за послідовну політику невизнання анексії Криму. Він зазначив, що Україна і ЄС однаково оцінюють ситуацію в тимчасово окупованому Криму зокрема щодо системних порушень прав людини.

«Для деокупації Криму потрібні дієвіші міжнародні кроки. Питання Криму має бути винесено на міжнародний порядок денний. 23 серпня у Києві відбудеться установчий саміт «Кримської платформи». Його мета — створення дієвого механізму для деокупації наших територій і захисту прав людини на тимчасово окупованому Росією півострові. Дуже розраховую на особисту участь Шарля Мішеля у цьому важливому заході», — зазначив він і нагадав, що нещодавно ЄС схвалив новий глобальний санкційний режим за порушення прав людини, зауваживши, що потрібно запроваджувати такі санкції стосовно тих, хто чинить свавілля в тимчасово окупованому Криму.

«Це могло б стати потужним внеском Брюсселя в діяльність «Кримської платформи», — переконаний глава держави.

Розповів Володимир Зеленський і про те, що обговорив із Шарлем Мішелем подальшу реалізацію реформ в Україні.

«Надзвичайно цінуємо всебічну допомогу ЄС. Ми вже досягли значних успіхів і маємо амбітні плани на найближче майбутнє. Порядок денний відносин України та ЄС надзвичайно інтенсивний і насичений. Україна залишається цілковито відданою ефективній імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, але також прагне використовувати її гнучкість, щоб повніше долучитися до внутрішнього ринку ЄС. Ми звірили годинники щодо прогресу в реалізації наших домовленостей, яких було досягнуто під час торішнього саміту «Україна — ЄС». Серед них перегляд Угоди про асоціацію, інтеграція у спільний ринок ЄС, угода про спільний авіаційний простір, макрофінансова допомога, рух до важливого промислового безвізу. Завдяки регулярному діалогу з керівництвом інституцій ЄС і плідній роботі наших експертів, попри всі наявні виклики, зможемо реалізувати заплановане вже до цьогорічного 23-го саміту, який відбудеться у Києві», — упевнений Президент.

Шарль Мішель наголосив, що ЄС підтримує імплементацію мінських угод і дипломатичні зусилля для відновлення суверенітету України. Він подякував Володимирові Зеленському за реалізацію курсу реформ й однозначно підтвердив: ЄС і надалі підтримуватиме Україну на шляху реформ, зокрема у реформуванні судової системи.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»