Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Харків, який у 2016 році приєднався до європейської ініціативи щодо скорочення викидів вуглекислого та інших парникових газів, узяв участь у тренінгу з енергоефективності в Брюсселі, де зібралися також представники місцевих органів влади – учасниці Європейської ініціативи «Угода мерів» з Барселони (Іспанія), Глазго (Велика Британія), Лілля (Франція) та повпреди міжнародних організацій, які безпосередньо працюють у сфері сталого розвитку міст.
За словами організаторів, мета тренінгу – надання технічної допомоги органам місцевого самоврядування, зацікавленим у пошуку фінансування для своїх проектів зі сталого місцевого розвитку та пом’якшення наслідків зміни клімату.
Харків на форумі, де учасники презентували інвесторам і фінансовим експертам свої проекти у сфері модернізації та впровадження енергоефективних технологій, представляли працівники департаменту із взаємодії з міжнародними агентствами і фінансовими установами Харківської міськради.
За їх словами, на тренінгу, який пройшов за підтримки міжнародної асоціації «Евросітіз», а також за участю провідних міжнародних організацій – «Climate-KIC» і «SouthPoleGlobal», було надано змістовні та практичні рекомендації щодо фінансової готовності, інвестиційної привабливості і можливих джерел фінансування ініціатив органів місцевого самоврядування.
Окрім того результатом поїздки стала домовленість харків’ян про проведення в Харкові воркшопу від Європейської асоціації краутфандінга.