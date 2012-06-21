Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє арешт коштів боржників за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів. Як повідомляє УНІАН, цей закон визначив, що система виконавчого провадження забезпечує автоматизований арешт коштів аліментника у порядку, визначеному Мін’юстом за погодженням з Національним банком України. Крім цього, встановлюється, що за несплату понад 3 місяці аліментів на утримання дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, має тяжкі вроджені порушення розвитку та інші захворювання каратимуть суспільно корисними роботами строком від 120 до 240 годин. Ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт має наслідком адміністративний арешт строком до 10 діб. А злісне ухилення боржника від виконання цих робіт може каратися позбавленням волі строком до двох років. Цей закон набере чинності через місяць з дня його опублікування.
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