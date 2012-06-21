Станом на 11 травня українські аграрії, попри надзвичайно складні погодні умови, майже завершили посів ранніх ярих зернових культур. Про це повідомила прес-служба Мінагрополітики. Роботи проведено на площі 2,2 млн га, що становить 93% до прогнозу.
Так, посіяно:
- пшениці – 163 тис. га (93% до прогнозу);
- ячменю – 1,5 млн га (92%);
- вівса – 185 тис. га (91%);
- гороху – 412 тис. га (97%).
Загалом ярі зернові та зернобобові культури (з кукурудзою) при прогнозі 7,4 млн га посіяні на площі 6,2 млн га або (84%). У тому числі:
- кукурудзи на зерно – 3,8 млн га (83% до прогнозу);
- гречки – 38 тис. га або (25%);
- проса – 20 тис. га (36%).
Також завершується посів цукрових буряків – вже засіяно 275 тис га (92%). Соняшник посіяний на площі 4,9 млн га (88%), соя – на площі 1,2 млн га (61%).