Останнього дня листопада в Харкові відбудеться видовищний захід: танцюристи із семи областей України здивують глядачів і вболівальників майстерністю українського народного танцю і показовими виступами з національних бойових мистецтв. На сцену Палацу культури залізничників вийдуть понад 500 майстрів гопака. Бойові навички продемонструють вихованці семи різних шкіл національних бойових мистецтв, які змагатимуться в категоріях «однотан» та «двотан». Віковий ценз наймолодших учасників «Гопакфесту» — 10 років, найстарших — 65 років.
Визначатиме найвправніших учасників свята українського мистецтва поважне фахове журі, до якого залучено знаних діячів вітчизняної хореографії Бориса Колногузенка, Карину Островську, Ольгу Лиманську, В’ячеслава Вітковського, Олександра Нестерова, Валерія Шкоріненка та майстрів національних бойових мистецтв.
Шанувальники українського танцю, котрі не зможуть потрапити до залу Палацу залізничників, за дійствами на сцені спостерігатимуть та вболіватимуть за учасників бою завдяки трансляції в режимі онлайн на інтернет-каналі «ПІКУ-ТВ». І не лише вболіватимуть, а й візьмуть участь у визначенні майбутнього володаря призу глядацьких симпатій.