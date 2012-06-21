Посли країн «Великої сімки» на зустрічі з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем заявили про важливість виконання Києвом умов програми МВФ та макрофінансової допомоги від ЄС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Твіттері послів G7 – США, Великої Британії, Канади, Франції, Італії, Німеччини та Японії.

"Посли G7 вчора зустрілися з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем для обговорення широкого кола питань. Вони підтвердили підтримку зусиль України із втілення реформ і наголосили на важливості виконання узгоджених умов програми stand-by МВФ та макрофінансової допомоги ЄС", – йдеться у повідомленні.

Також посли G7 визнали щоденні виклики боротьби з COVID19. «Вони обговорили хід реформ і важливість ефективного управління у військово-промисловому комплексі й інших галузях економіки. Вони також заохотили робити подальший внесок у глобальні зусилля з протидії зміні клімату», – зазначається в заяві.

Як повідомлялося, 10 червня 2020 року рада директорів МВФ затвердила 18-місячну програму stand-by для України на близько 5 мільярдів доларів. Після виділення першого траншу в розмірі 2,1 млрд дол. було заплановано чотири перегляди програми і виділення ще кількох траншів, проте цей план не було виконано.

Міністр фінансів Сергій Марченко 30 березня заявляв, що для відновлення співпраці з МВФ Україна має повернутись до виконання своїх зобов'язань перед Фондом, серед яких – відновлення прав НАЗК, відновлення незалежності НАБУ, проведення судової реформи, питання ринків газу та електрики.

Водночас вже 5 квітня Марченко запевнив, що Україна максимально наблизилась до порозуміння з Міжнародним валютним фондом.