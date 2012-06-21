Дуже насиченою виявилася програма перебування в Маріуполі посла Франції в Україні Ізабель Дюмон. Вона взяла участь у проведеному тут круглому столі «Французький досвід ведення бізнесу в Україні», на якому йшлося про підтримку місцевих підприємців та обмін досвідом із зарубіжними партнерами. Обговорюючи подальше міжнародне співробітництво, учасники зустрічі згадали перспективні спільні бізнес-проекти, які саме зараз розробляються. Один із них — відкриття на базі «Фонду розвитку Маріуполя» представництва Європейського банку реконструкції та розвитку для підтримки бізнесу. «В Маріуполі не зовсім просто вести бізнес через географічне розташування та політичні нюанси, але потенціал у міста дуже великий», — відзначила пані Дюмон і пообіцяла наступного разу привезти сюди солідну делегації бізнесменів-співвітчизників.
А ще Ізабель Дюмон зустрічалася з місцевими жителями та переселенцями, побувала у Центрі сучасного мистецтва і культури імені Архипа Куїнджі та відвідала місцеву філармонію, де Маріупольський камерний оркестр «Ренесанс» підготував для земляків концерт французької музики. Родзинкою вечора стало те, що почесна гостя, будучи музикантом, виявила бажання приєднатися до українського оркестру і зіграла першу віолончель. Запам’яталася маріупольцям і зустріч із гостею у Міському саду, де вона залюбки фотографувалася з усіма охочими та роздавала автографи, а ще підтанцьовувала, підтримуючи учасників влаштованого тут концерту в стилі Мулеж Руж та провела міні-урок французької мови для всіх присутніх.