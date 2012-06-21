Особа, позбавлена водійських прав, більше не допускатиметься до здачі іспитів для отримання водійського посвідчення.
При наявності у такої особи посвідчення водія посадові особи територіального сервісного центру МВС зобов’язані повідомити про це в поліцію. Поліцейські повинні вилучити посвідчення і направити його в ТСЦ МВС за місцем проживання особи. Раніше це здійснювали посадові особи сервісного центру МВС.
Зміни до Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання водійських прав внесені наказом МВС від 26 квітня 2018 року № 345, який набув чинності 5 червня 2018 року.
Також в екзаменаційному листі визначено вправи для визначення підготовленості особи до керування транспортним засобом і помилки, які можуть бути допущені. При цьому практичний іспит проводитеметься у два етапи: на майданчику для навчання і в умовах дорожнього руху.
На першому етапі практичного іспиту виконуються такі вправи:
♦ підготовка до початку руху;
♦ зупинка транспортного засобу на підйомі / спуску;
♦ заїзд у двір (гараж) з правого / лівого боку;
♦ маневрування;
♦ розворот в обмеженому просторі з одноразовим включенням задньої передачі;
♦ паркування ТЗ у бордюру заднім ходом;
♦ рух по прямій.
На другому етапі іспиту оцінюється маневрування, розміщення транспортного засобу на проїжджій частині, проїзд перехресть, пішохідних переходів, зупинок маршрутних технічних засобів.
При цьому вказуються типові помилки і їх кількість за три спроби.