Підвищення середньої температури повітря в тропіках навіть на 1,1-1,3 градуса стане критичним для людини. Це з'ясували кліматологи з Прінстонського університету, які проаналізували дані кліматичних моделей. Результати дослідження вони опублікували в Nature Geoscience.

Відомо, що підтримувати температурну рівновагу свого тіла людині допомагає здатність організму випаровувати вологу, що призводить до природного охолодження. Але якщо при цьому вологість навколишнього середовища буде надмірно висока, то процес пітніння може не спрацювати. Тобто при високій температурі повітря і великій вологості, що характерно для тропічних регіонів, людський організм перегріватиметься.

Для визначення температури з урахуванням вологості використовують вимір мокрим термометром. Тобто термометр покривають вогкою тканиною, що імітує стовідсоткову вологість. Як тільки температура на мокрому термометрі досягає 35 градусів за Цельсієм – практично зрівнявшись з температурою тіла, людина перестає пітніти, а отже охолоджуватися.

Прінстонські кліматологи розглянули 22 варіанти кліматичних зон і встановили, що в зоні між 20 градусами північної і 20 градусами південної широти при підвищенні середньорічних температур на 1,5 градуса Цельсія значення «мокрих» температур 35 градусів триватиме понад дві години на добу. А це призведе до хронічного перегріву, що позначиться не тільки на самопочутті і працездатності людей, а й на їх здоров'ї. Тривалий перегрів призводить до порушень серцево-судинної, кровоносної, нервової та дихальної систем.

Вплине потепління і на економіку, збільшивши потреби в електроенергії для більш активного застосування кондиціонерів. Результати дослідження показують, що збільшення температури на 1,5 градуса за Цельсієм не дозволить більшості тропічних країн досягти межі адаптації людини.

ДОВІДКА «УК»

У зоні між 20 градусами північної і 20 градусами південної широти знаходиться величезна кількість всесвітньо відомих курортів, які приваблюють туристів з усієї планети.

Це: Мальдівські острови, весь Карибський басейн за винятком атлантичного узбережжя Куби, Центральна Америка, велика частина південної Америки, зокрема долина Амазонки, вся Африка за винятком Сахари і середземноморського узбережжя і Південної Африки. Острів Занзібар і Сейшельські острови, вся Індонезія і майже всі курорти Таїланду, В'єтнаму і південно-східної Азії. Вся Південна Індія. Філіппіни, Нова Гвінея і північ Австралії.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

