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Одне з найпопулярніших додатків Google – Google Messages («Повідомлення») – перестане працювати на несертифікованих Android-смартфонах, тобто на тих, що не пройшли офіційну сертифікацію Google для Google Mobile Services. Це стосується нових смартфонів Huawei.

Згідно рядку з коду Google Messages 7.2.203, заборона набуде чинності в квітні 2021 року.

Для несертифікованих Google пристроїв є обхідні способи для установки додатків американської компанії. Google, звичайно, намагається покласти край таким практикам. Однак Google Messages залишався осторонь від блокувань і був доступний для користувачів. Додаток можна було легко встановити сторонніми методами, що не вимагало входу в Google для роботи. Тому Google Messages міг працювати навіть на нових смартфонах Huawei.

Схоже, тепер все зміниться. Додаток перестане працювати на несертифікованих смартфонах.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»