Зближення відбудеться вже у вівторок 16 березня. З початку року повз Землю в межах однієї місячної відстані пролетіли вже 24 інших відомих астероїдів. Чотири з них пролетіли повз Землю в березні 2021 року.

Вчені з Лабораторії реактивного руху (JPL) НАСА оголосили, що недавно виявлений астероїд знаходиться на шляху до Землею і пролетить повз планету на відстані всього 167 400 миль (269 404 км).

Об'єкт, відомий як 2021 EQ3, був вперше виявлений НАСА 10 березня 2021 року, всього за п'ять днів до його наближення до Землі. Вважається, що камінь має ширину до 38 метрів, і благополучно пройде повз нашу планету в понеділок 15 березня 23:48 за східним стандартним часом (вівторок, 16 березня, 5:48 за київським), повідомляє портал Inqisitr.

Природний супутник Землі знаходиться на середній відстані 384 400 кілометрів. Це означає, що під час свого близького прольоту астероїд 2021 EQ3 буде пролітати рівно на 0,72 відстані до Місяця.

Наближення астероїда не викликає занепокоєння вчених, оскільки очікується, що 2021 EQ3 нешкідливо пролетить повз Землю, а потім вийде за межі Сонячної системи.

«Вчені визначають орбіту астероїда, порівнюючи вимірювання його положення при його русі по небу з передбаченнями комп'ютерної моделі його орбіти навколо Сонця», – пояснили в НАСА.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»