Два нафтових танкери загорілися в затоці Омана. Про постраждалих поки не відомо – моряків евакуювали в Іран. За однією з версій, танкери обстріляли торпедами.
Вранці 13 червня з'явилася інформація про надзвичайну подію в затоці Омана. Іноземні ЗМІ писали, що два нафтові танкери – норвезький Front Altair і панамський Kokuka Courageous – піддалися атаці. Після цього в екстрених службах Ірану повідомили про порятунок 44 моряків, які перебували на борту обох судів. Людей направили в порт Джаськ. Інформації про загиблих немає.
Пізніше стало відомо, що екіпаж вантажного судна Hyundai Dubai, який надав допомогу членам екіпажу Front Altair, чув три серії вибухів перед тим, як почалася пожежа. Повідомляється, що сигнал тривоги надійшов на південнокорейське судно в 06:40 за місцевим часом (6:40 за київським). Членів екіпажу врятували через 74 хвилини.
Пожежа на борту Front Altair, за однією з версій, почався після вибуху, причиною якого стала торпедний атака. За іншою версією, судно підірвалося на міні. Одночасно з норвезьким танкером постраждав і Kokuka Courageous, який, за попередніми даними, обстріляли двічі. Однак в компанії-власника Front Altair закликали не робити поспішних висновків щодо атаки на судна.
За даними Reuters, Front Altair виконував замовлення для тайванської держкомпанії CPC Corp і перевозив 75 тисяч тонн нафти. Вартість вмісту оцінювали в 30 мільйонів доларів. Спочатку говорилося, що норвезький танкер затонув, але газета Verdens Gang з посиланням на слова його власника ці дані спростувала.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»