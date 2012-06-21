Російський журналіст і телеведучий Володимир Познер потрапив в базу даних українського сайту «Миротворець.
Як зазначається, Познера внесли в базу за «свідоме порушення державного кордону України», щоб потрапити в Крим, а також за «участь у пропагандистських заходах Росії проти України» і «спроби легалізації анексії» Криму.
У березні 2014 року в Криму пройшов референдум, за підсумками якого півострів став територіальною частиною Росії, а Севастополь - містом федерального значення. Україна і більшість західних країн підсумків плебісциту не визнають і вважають півострів анексованим Російською Федерацією.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»