Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Цікаву лінійку найхитромудріших порушень зафіксували слобожанські митники за підсумками минулого року. Як розповіли у пресслужбі Слобожанської митниці, зловмисники докладали чимало зусиль, обладнуючи несподівані схованки для переправлення через кордон контрабандних товарів. І низку таких порушень вдалося виявити та припинити завдяки допомозі службових собак.

Так, чотирилапий митник Ів Сен Лоран напередодні Різдва пронюхав у паливному бакові автомобіля, що виїздив з України через пункт пропуску «Гоптівка» до Росії, 66 вакуумованих пакетів з марихуаною вагою 19,3 кілограма. Його «колега» фокстер’єр Арчі подібний тайник з 12,2 кілограмами такого ж зілля знайшов ще в одній автівці, яка прямувала до РФ.

Третє місце ТОП-десятки порушень «заслужено» посіли мама з дочкою, які привернули увагу митників своїм надзвичайно бундючним виглядом. Та і яким би він мав бути, коли під одягом креативні винахідниці сховали 100 приладів біорезонансної терапії. Окрім медичного збіжжя в автомобілі панянок митники виявили ще й комплекти з проводами, металеві пластини, плати, блоки живлення, проводи з виходом USB, загальна вартість яких сягнула півтора мільйона гривень.

Також через «Гоптівку» намагалися провезти до Росії в коробці з-під електричної печі важкі наркотики метадон, а в пункті пропуску «Юнаківка» Сумської області під час проведення митного контролю вантажного автомобіля у валізі пасажира виявили Ікону Божої Матері з немовлям.

Восьме та дев’яте місця рейтингу резонансних митних порушень дісталися чоловіку, що «забув» задекларувати 0,5 мільйона російських рублів та ще одному «бізнесмену», котрий намагався провезти через кордон 34 кілограми кедрових горіхів, та внаслідок невдалого ґешефту позбувся свого транспортного засобу, вилученого митниками.

А замикає ТОП-10 все той же невгамовний Арчі, який у сумці під ноутбуком виявив шість поліетиленових згортків з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження. Та не заспокоївшись на цьому в кишенях штанів зловмисника знайшов ще одну схованку з пакетом такої ж речовини.