Детінізація економіки та формування гнучкого ринку праці з урахуванням потреб роботодавців і можливостей працівників сприятиме скороченню міграції з України і в середньостроковій перспективі дасть змогу навіть залучати фахівців у нашу державу. Таке бачення перспективи під час спеціальної наради висловив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Один із способів розв’язання проблеми — підготовка фахівців відповідно до вимог і очікувань роботодавців, гідна оплата праці. Тобто йдеться про реалізацію реформ і пожвавлення економічної активності.
Проблема міграції кадрів існує, вона формувалася десятиліттями. Наслідки відчуваються й поглиблюються. Наші підприємці вже зараз говорять про брак кваліфікованих кадрів. А знайти роботу за кордоном відповідно до кваліфікації вкрай важко. За даними Держстату, лише 26,8% трудових мігрантів працювали за кордоном за кваліфікацією, 36% — на некваліфікованих роботах, майже третина трудилася в галузях, не пов’язаних з фахом.
«Міграція характерна не лише для України. Люди виїжджають в інші країни з вищою платнею та стандартами життя, — наводить слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. — Якщо зростатиме платня, люди більше розглядатимуть можливість жити у рідній країні. Нам потрібно вжити заходи, які дадуть змогу бізнесу знайти робітників, а робітникам — гідні робочі місця».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»