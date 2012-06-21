На війні він носив у правій кишені маленький нотатник, кулькову ручку, окуляри і ретельно записував усе, що справляло на нього враження. Фіксував дати, події й думки про них. Після повернення все переписав в окремий зошит і почав узагальнювати.
Це про автора книжки бійця добровольчого батальйону «Золоті ворота» Петра Билину. В книжку ввійшли його воєнні нотатки від початку серпня 2014-го до кінця серпня 2015 року.
У Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Ф. Потушняка в Ужгороді Петро Билина презентував книжку «Війна триває. Стань переможцем! Нотатки на полях російсько-української війни». Це вже друге видання, яке стало важливим документом свого часу, бо ж автор хронологічно послідовно описує ті військові дії на сході України, в яких брав участь. Книжка з’явилася друком у видавництві «Український пріоритет».
«Це не спогади — це нотатник», — пояснив Петро Билина на презентації. Саме цим можна завдячувати авторові, який намагався максимально об’єктивно відобразити події, свідком яких він був. У цьому полягає цінність видання.
«Коли перше видання пішло у друк, я служив. Тож у мене вже назбиралося багато матеріалу і для другої частини», — розповів письменник, який під час військової служби мав позивний «Холодний».
Петро Билина, який закінчував службу в 2016 році на блокпості у селі Нова Астрахань, зазначив, що весь період служби навідувався до сільської бібліотеки. Імовірно, саме завдяки його любові до книжок, яка народилася ще в дитинстві, а потім переросла в любов до вивчення історії та активне членство в історичному клубі, й визрів в українському бійцеві письменницький талант.