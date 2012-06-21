На Закарпатті побільшало друкованих періодичних видань, які виходять мовами національних меншин. Цього разу їхній перелік поповнив «Вісник угорської меншини Закарпаття».
Головний редактор часопису Борис Вашкеба під час презентації першого номера розповів, що його мета — інформування угорців краю про їхні громадянські, трудові права. Борис Вашкеба, юрист із багаторічним стажем, керівник Третейського суду в місті Виноградів, досконало володіє угорською мовою. Спеціалізований вісник він фінансує власним коштом. Самостійно готує для нього матеріали, хоча й не відмовляється від допомоги зацікавлених.
— Проєкт цей — результат довготривалої попередньої роботи, — сказав редактор журналістам. — Під час моєї роботи доводилося багато разів працювати з угорцями — і закарпатськими, і закордонними. Під час представництва в судах, написання заяв тощо часто виявлялося, що люди не володіють належно українською мовою, відтак не розуміють законодавства. Так виникла ідея створити бюро з надання правової допомоги для угорськомовного населення. Тепер викладаємо українське законодавство угорською. Це потрібно багатьом.
У наступних номерах «Вісник» друкуватиме витяги з Конституції України, інші законодавчі документи, приклади із судової практики. Висвітлюватиме також проблеми угорської громади на Закарпатті. Видання ґрунтуватиметься на засадах толерантності, взаємоповаги і дотримання українських законів.