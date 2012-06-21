На вчорашній весняної презентації Apple анонсувала новий колір iPhone 12 і 12 mini. Крім цікавого зовнішнього вигляду, новинки також отримають і нову функцію, яка для інших модифікацій стане доступна лише з оновленням.

Пристрій надійде в продаж вже в поточну п'ятницю, 23 квітня. При цьому, так як з коробки новинка буде працювати під управлінням iOS 14.5, смартфон вже вміє використовувати годинник Apple Watch для розблокування при носінні маски, передає Gizmochina. Куплені раніше iPhone 12 серії отримають цю можливість лише з оновленням.

Нагадаємо, що разом з новою забарвленням iPhone, компанія Apple також анонсувала «розумні» брелки AirTag, моноблок iMac в абсолютно новому дизайні, а також iPad Pro з «комп'ютерним» чіпом Apple M1.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»