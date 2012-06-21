Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній розповів, як працюватимуть храми на Великдень, однак Церква вживе всіх заходів для безпеки вірян.

«Храми будуть відкриті. І на вулиці, наскільки мені відомо з рішення МОЗ. І є заяви МОЗ про те, що не буде таких жорстких обмежень. Богослужіння відбуватимуться», – розповів Єпіфаній в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

Він зазначив, що центральна влада передала фактично повноваження на місця, де кожна громада на місці ухвалює рішення залежно від того, в якій зоні вони перебувають. Якщо це «червона» зона, коли хвороба інтенсивно розвивається, то, звісно, обмеження посилюються.

«Це стосується також і церковних ієрархів. Як ми зараз бачимо в усій Україні, архієреї нашої церкви в певних обласних центрах, в областях звертаються до духовенства, до вірян із закликом про важливість обмеження проведення масових богослужінь. І це нормально, кожен вирішує на місці. А централізовано у нас вже ухвалено відповідні рішення про те, як потрібно поводитися в цих складних умовах», – наголосив митрополит.

Також Епіфаній закликав вірян, зокрема громадян, які потрапляють в зону ризику, дотримуватися правил карантину, носити маски й уникати стовпотворінь.

За його словами, «церква робитиме все від неї залежне, щоб задовольнити духовні потреби наших вірян, іноді навіть без безпосереднього спілкування. Бо сучасні засоби комунікації дають можливість це робити».