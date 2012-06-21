Країни Балтії повинні розглянути питання про введення мит на закупівлю електроенергії що не надходить з країн ЄС. Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас на зустрічі з литовським колегою Саулюсом Сквернялісом, повідомляє комунікаційне бюро уряду Естонії.
«Синхронізація електромереж забезпечує нашу енергетичну безпеку і сприяє переходу на повністю відкритий ринок енергії в нашому регіоні. А до того ми повинні захищати інтереси наших учасників ринку і зважити можливості введення мережевої плати за електроенергію, яка постачається з третіх країн», – сказав глава кабміну.
Ратас також закликав до якнайшвидшої реалізації проекту європейської залізничної магістралі Rail Baltica.
«Проект Rail Baltic важливо просувати якомога швидше, щоб розвивати також співробітництво з Фінляндією і забезпечити європейське фінансування», - додав він.
Раніше віце-канцлер відділу енергетики міністерства економіки і інфраструктури Естонії Тімо Татар заявив, що Естонія і Латвія домовилися ввести мито на імпорт російської електроенергії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»