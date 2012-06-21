Держава виплатить по 8 тисяч гривень фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам тих бізнесів, які підпали під обмеження червоних карантинних зон. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступного слова на засіданні уряду 31 березня.

Денис Шмигаль зазначив, що напередодні Верховна Рада підтримала законопроєкт Президента України, яким передбачено новий великий пакет підтримки бізнесу.

«Це важливий крок, який допоможе нашим підприємцям пережити чергову хвилю коронавірусу, а також не звільняти людей в період жорстких карантинних обмежень. Адже фактично держава допомагає підприємцям платити частину зарплати своїм працівникам», — відзначив очільник уряду.

Під час засідання Прем’єр-міністр дав доручення Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства разом з іншими відповідальними відомствами протягом тижня розробити всі необхідні документи, щоб вже на початку квітня люди змогли подати заявки через Дію на отримання відповідних грошових виплат.

Крім того, Глава уряду доручив Міністерству розвитку громад та територій координувати роботу з місцевою владою для здійснення додаткових виплат бізнесу в межах кожного регіону.