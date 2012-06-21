Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 25 лютого обговорив із головами обласних та Київської міської державних адміністрацій стан реалізації реформи адміністративно-територіального устрою, зокрема утворення й реорганізацію районних державних адміністрацій.

Також були присутні Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко та інші поважні особи.

Як відзначив Прем’єр-міністр, налагодження взаємодії кожної громади з органами влади є важливим етапом під час реформи децентралізації. Цей процес, за його словами, має бути злагодженим та чітким і саме тому необхідно пришвидшити реорганізацію районних державних адміністрацій та забезпечити стабільну роботу органів соціального захисту.

«Важливо, аби люди, які потребують допомоги, продовжували отримувати соціальну підтримку та захист від держави. Цьому варто приділити значну увагу в процесі продовження реформи й пришвидшити формування відділів соціального захисту населення в громадах», — підкреслив Денис Шмигаль.

Також учасники зустрічі обговорили заходи з протидії поширенню COVID-19 і не допущення наступної хвилі захворюваності. Прем’єр-міністр підкреслив, що необхідно посилити заходи з контролю за дотриманням протиепідемічних норм.