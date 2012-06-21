З нагоди Дня пам’яті Героїв Крут 29 січня за участю Президента України Володимира Зеленського відбулася церемонія покладання квітів.

У заході взяли участь Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков та Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Учасники церемонії поклали квіти до пам’ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі в Києві. А також встановили лампадки до могил Героя України Олександра Клітинського та кавалера ордена Данила Галицького Марка Паславського.

Пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання. Після цього пролунав Державний гімн України. Воїни почесної варти відсалютували з особистої зброї та пройшли урочистим маршем біля пам’ятного хреста.

Учасники церемонії взяли участь у молебні у церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі.

ДОВІДКА "УК"

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути (між Бахмачем та Ніжином). Українські сили налічували близько 1000 осіб та складалися зі старшин і курсантів 1-ї Київської військової школи ім. Б. Хмельницького, 115-130 студентів першої сотні Студентського куреня та добровольців з Вільного козацтва («Курінь смерті»).

Більшовицькі сили в районі Крут – це близько 6000 солдатів та балтійських матросів, безпосередню участь у бою взяли до 3000 бійців.

Бій під Крутами закінчився організованим відступом українських частин на потязі.

Втрати українців, за різними даними, становили від 80 до 100 загиблих. На думку дослідників, загальні втрати ворога могли становити до 1500 убитих і поранених.

Під час бою більшовики взяли в полон сімох поранених студентів, ще 27 студентів потрапили до рук більшовиків, відступаючи в темряві. Їх катували, а потім стратили. Тіла убитих поховав місцевий священик на кладовищі с. Печі. Пізніше їх було з почестями перепоховано на Аскольдовій могилі у Києві.