Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 21 квітня провів онлайн-зустріч із Головним віце-президентом Міжнародної фінансової корпорації Стефані фон Фрідебург. Сторони обговорили реалізацію спільних проектів, а також розвиток співпраці між МФК та місцевим самоврядуванням.

Денис Шмигаль зауважив, що завдяки консультаційній та фінансовій підтримці Міжнародної фінансової корпорації здійснюється робота щодо впровадження проектів з фінансування напрямів енергетичної ефективності та відновлювальної енергетики, розвитку банківського сектору та аграрного бізнесу.

«Ми зацікавлені розширювати горизонти нашого співробітництва. Розраховуємо, що наші спільні наміри втіляться в нових проектах з використанням інструментів державно-приватного партнерства, зокрема в галузях енергетики й медицини», — відзначив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр також підкреслив, що підтримує інтенсифікацію співробітництва МФК на регіональному рівні.

«Сьогодні ми вже маємо декілька міст, які є лідерами в цій співпраці. Однак у нас також є міста, які мають надзвичайно хороші умови для залучення інвестицій, оновлення інфраструктури, зокрема транспортної та муніципальної. Усе це можливо завдяки реформі децентралізації, коли міста починають вчитися управляти своїми ресурсами та своїми можливостями», — зазначив Глава Уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що розраховує на подальше розширення прямого фінансування МФК місцевих органів влади.