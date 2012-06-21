3 березня відбулося засідання Кабінету Міністрів України, присвячене року роботи уряду. Під час вступного слова Прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив хронологію зі знакових та важливих рішень і досягнень, які вдалося реалізувати Уряду за рік своєї діяльності.

Денис Шмигаль підкреслив, що на першому засіданні уряду було прийнято рішення, яке дозволило погасити заборгованість по зарплаті шахтарів. А рівно через тиждень після початку роботи уряд запровадив карантин в Україні.

«Протягом березня ми посилювали обмеження — і багато було критики. Але зараз можна чітко сказати: той карантин врятував країну від «італійського сценарію» і зберіг життя тисячам наших людей. А головне, що уряд отримав час, аби «реанімувати» нашу медичну систему. Практично з нуля почалася відбудова протиепідемічної системи країни», — наголосив Глава уряду.

Прем’єр-міністр відзначив, що було розбудовано систему лабораторій та впроваджено ефективні протоколи лікування.

За словами Дениса Шмигаля, у квітні міністри відмовилися від премій, а у запропонованому бюджеті «надзвичайної ситуації» скоротилися видатки на чиновників.

«Уряд запровадив постійні доплати до пенсії в розмірі 500 грн для людей старше 80 років. Були запроваджені виплати по 2 тисячі гривень на дитину щомісяця родинам ФОПів, які призупинили свою діяльність через карантинні обмеження», — відзначив Денис Шмигаль.

Водночас, додав Прем’єр-міністр, було проведено індексацію для більш ніж 8 млн пенсіонерів. За ініціативою Президента України здійснені одноразові виплати по 1 тисячі гривень. За словами Глави уряду, вперше в Україні запущена програма по частковому безробіттю, яка зберегла понад 500 тисяч робочих місць.

Денис Шмигаль зазначив, що у квітні також було запущено портал Дія, на якому за рік з’явилося 50 електронних послуг, а за весь 2020 рік до високошвидкісного інтернету підключено 3000 сіл та щонайменше 6000 закладів соцінфраструктури. За словами Глави уряду, близько 6 млн людей отримали доступ до 4G Інтернету.

«У травні та червні ми внесли до програми «5-7-9» суттєві зміни. Після рестарту програми Президента за пів року було видано кредитів вже на 20 млрд грн для майже 9 тисяч бізнесів. Малий та середній бізнес отримав доступ до «дешевих грошей», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Одним з важливих стимулюючих інструментів для бізнесу, за словами Дениса Шмигаля, також став запуск Урядом програми портфельних гарантій для МСБ, коли держава гарантує до 80% тіла кредиту перед банком.

Прем’єр-міністр наголосив, що у червні НАТО визнав Україну партнером розширених можливостей. А також вперше за часи незалежності, як зауважив Денис Шмигаль, держава купуватиме для української армії у ДП «Антонов» три нові українські літаки Ан-178.

«Ми також перший уряд, якому вдалося ефективно реалізувати проект державно-приватного партнерства в інфраструктурній галузі. У серпні була проведена концесія морського порту «Ольвія». До цього була проведена ще одна успішна концесія порту «Херсон», — відзначив Прем’єр-міністр.

2020 рік, за словами Дениса Шмигаля, був знаковим для першого етапу реформи децентралізації. Він зауважив, що було створено 136 укрупнених районів та проведені прозорі місцеві вибори на новій адміністративно-територіальній основі.

«Було збільшено мінімальну заробітну плату до 5 тисяч гривень. А вже з 1 січня цього року відбулось чергове збільшення до 6 тисяч гривень. Це суттєво пожвавило споживчий попит та сприяло встановленню кращих соціальних стандартів для людей», — наголосив Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль підкреслив, що уряд спільно з Міністерством соціальної політики розробив стратегію введення накопичувальної пенсійної системи, а з 2021 року було збільшено виплати педагогам на майже 20%.

«Всього за 2021 рік зарплати вчителів зростуть фактично на 30%. Так само уряд заклав збільшення виплат всім медикам на 30%», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Глава уряду зауважив, що станом на грудень за програмою Президента України «Велике будівництво» було завершено будівництво, ремонт та реконструкція 114 шкіл, 100 дитячих садочків та 101 спортивного об’єкта.

«Також, за підсумками року, в рамках програми відремонтовано рекордну кількість автошляхів — майже 6,5 тисячі кілометрів. За оцінками НБУ, ефект від інвестицій в інфраструктуру склав 1,5% ВВП», — підкреслив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, були здійснені також вагомі зміни в напрямку доступності житла, зокрема запущено іпотечне кредитування під 7%.

Крім того, Денис Шмигаль підкреслив, що в лютому розпочалася вакцинальна кампанія проти COVID-19.

«Як ми і обіцяли, всі українці будуть забезпечені якісними та безпечними вакцинами повною мірою. В Україну прибула ефективна вакцина компанії AstraZeneca. Найближчим часом очікуємо Pfizer. Загальні домовленості за контрактами сягнули майже 30 млн доз», — сказав Прем’єр-міністр.