Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що є випадки, коли пацієнтів, яких лікували від коронавірусу, виписують із лікарень із кисневою недостатністю, - лише тоді, коли необхідно звільнити місця для тяжких пацієнтів.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв’ю Фокусу, коментуючи заяви волонтерів про те, що кисневих концентраторів катастрофічно не вистачає, через що хворих виписують з лікарень.

"Але вірус поширюється не завжди рівномірно. Якщо ми говоримо, що в Україні зайнята третина місць з киснем, то в Івано-Франківській області, в "червоній зоні" — усі. У такому випадку лікарі в першу чергу надають місця тим, у кого життя залежить від подачі кисню. Якщо ж загрози життю немає, але залишаються симптоми, то виписують, щоб звільнити місця для важких пацієнтів", — зазначив Шмигаль.

За його словами, лікар, виписуючи пацієнта, знає, що несе відповідальність за кожного. "Якщо ж для полегшення ситуації або реабілітації в домашніх умовах необхідний кисень і в цьому допомагають волонтери, низько вклоняюся. Але це не означає, що медики не зробили все, щоб врятувати людину", — розповів Шмигаль.

В Україні за минулу добу, 3 березня, зафіксували 10 057 нових випадків COVID-19, померли 194 хворі. З початку пандемії на коронавірус захворіли 1 374 762 особи.