Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає емоційними і некоректними висловлювання радника керівника Офісу Президента Тимофія Милованова щодо завершення роботи місії МВФ в Україні.

Про це глава уряду сказав на пресконференції за підсумками року роботи Кабміну, передає кореспондент Укрінформу.

«Я тут не бачу жодних причин для вибачень за когось, хто в приватних коментарях щось коментує. Хоча не можу назвати це коректними коментарями, навіть з приватної точки зору. Але це емоційні очевидні речі», – заявив Шмигаль.

Він нагадав, що коли місія МВФ завершувала роботу, особисто провів телефонну розмову з її очільниками щодо підсумків роботи в Україні.

«В п'ятницю ... пізно – в них день був, у США, – тож з 10-ї вечора до 12 години ночі ми з ними проговорили всі підсумки місії. І, відповідно, вже зранку в суботу місцевий офіс місії вийшов зі своїм повідомленням про те, що місія завершена, залишились якісь параметри. Звичайно, що окремі ЗМІ почали трактувати це як провал. Що місія пішла, щось лишилось недоробленим. Відповідно, в приватних коментарях Милованов коментував якісь переписки, якісь коментарі на емоціях», – зазначив глава уряду.

При цьому, за його словами, офіційної реакції на заяву Милованов від МВФ не було.

«Був офіційний наш стейтмент (заява - ред.) урядовий. Ми подякували місії за дійсно плідну, непросту роботу. Ми розуміємо, куди рухатись, точно розуміємо, що треба зробити, і знаємо, що треба зробити, і зробимо це. І далі, через два тижні, в четвер, на такому традиційному брифінгу щотижневому паном Рейсом, речником МВФ, були зроблені всі заяви і відповіді були дані щодо України, щодо місії, як ми рухаємося далі з МВФ», – підсумував Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, місія МВФ 12 лютого завершила роботу в Україні, але рішення про перегляд програми stand by поки що не ухвалено.

За словами постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, дискусії фокусувалися на посиленні управління Національним банком; поліпшенні законодавчих і регулятивних підстав банківського нагляду і фінансового оздоровлення; заходах, спрямованих на зменшення фіскального дефіциту в середньостроковій перспективі; законодавчих ініціативах з відновлення і посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства, так само дискусії стосувалися заходів в секторі енергетики.

Представник МВФ наголосив, що обговорення було продуктивним, проте потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми, тому дискусії триватимуть.

12 лютого колишній міністр розвитку економіки, радник очільника Офісу Президента Тимофій Милованов опублікував грубий пост у Фейсбуці щодо завершення роботи місії МВФ в Україні. Проте вже наступного дня він написав, що українська сторона на перемовинах з МВФ твердо захищає свою позицію, тому процес узгодження кредиту затягується. При цьому він назвав ситуацію з МВФ нормальною, додавши, що сторонам потрібно знайти компроміси.