Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 9 березня відбулася нарада щодо стану розрахунків населення за житлово-комунальні послуги. Учасники наради обговорили шляхи та пропозиції стосовно врегулювання ситуації із заборгованістю за ЖКП.

У нараді взяли участь міністр соціальної політики Марина Лазебна, в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко, представники Міністерства фінансів і Міністерства розвитку громад та територій, керівництво НАК «Нафтогаз» і народні депутати.

«Необхідно розробити комплексне рішення, яке дасть змогу погасити вже наявну заборгованість. Водночас держава надалі підтримуватиме тих громадян, хто не може сплачувати за комунальні послуги», — зазначив Прем’єр-міністр.

За підсумками наради Денис Шмигаль дав доручення профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола отримувачів субсидій, зокрема провести відповідну роботу щодо інформування населення про можливість отримання такої допомоги, а також створити інструмент, який допоможе населенню звіряти розрахунки з постачальником.

Крім того, Прем’єр-міністр доручив Мінфіну разом з Міненерго напрацювати механізм щодо вирішення проблеми протермінованої заборгованості, а Мінрегіону спільно з місцевою владою провести комунікаційну роботу для запобігання подальшого зростання боргів за житлово-комунальні послуги.