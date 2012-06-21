На виконання Указу Президента України 29 березня під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася онлайн-нарада щодо створення Національного фонду інвестицій.
В обговоренні концептуальних засад функціонування фонду взяли участь міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Ігор Петрашко, представники Міністерства фінансів, Міністерства енергетики, Міністерства захисту довкілля й природних ресурсів, а також представники Офісу Президента.
Прем’єр-міністр заслухав пропозиції щодо утворення Національного фонду інвестицій та дав доручення Мінекономіки підготувати й подати на розгляд Кабінету Міністрів відповідний проєкт постанови.
«Створення Національного фонду інвестицій стане черговим кроком до покращення інвестиційного іміджу нашої держави. Фонд допоможе залучити нових інвесторів в економіку та дасть можливість реалізувати нові важливі для України проєкти», — зазначив Денис Шмигаль.