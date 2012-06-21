Для випробування міцності ходової частини автомобіля в Харкові й усій країні місць завжди вистачало. Виїжджай на будь-яку дорогу, і полігон з ямами у твоєму розпорядженні. Однак треба віддати належне: завдяки реалізації програми «Велике будівництво» за два останні роки таких розбитих шляхів, придатних для проведення випробувань, стало значно менше. Та у харків’ян тривалий час таким місцем була об’їзна дорога — одна з перших в СРСР, прокладена у 1970-х роках і так і не добудована в південному напрямку.