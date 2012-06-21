Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у ході робочого візиту до Брюсселя (Королівство Бельгія) 10 лютого провів онлайн-зустріч із керівниками українських громадських організацій Бельгії та Люксембургу.

Очільник Уряду подякував Світовому конгресу українців за сприяння в організації зустрічі, а також всім учасникам за допомогу в зміцненні медичної системи України протягом пандемії COVID-19 та за волонтерську роботу з підтримки українських військових та цивільного населення на сході України.

Зокрема, Прем’єр-міністр і керівники українських громадських організацій порушили питання спрощення проходження митного контролю для гуманітарних вантажів. Денис Шмигаль підкреслив, що Уряд за останні місяці ухвалив низку постанов, які полегшують розмитнення гуманітарної допомоги.

«Ми шукаємо, на яких етапах відбуваються ускладнення й розглядаємо варіанти, щоб максимально спростити митні процедури. У грудні представники релігійних організацій і церков зазначили, що вже відчули полегшення щодо завезення гуманітарної допомоги», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Також очільник Уряду підтримав ідею створення Консультативної ради українських закордонних громадських організацій при Кабінеті Міністрів України.

«Готові до відкритого діалогу та пошуку формату, коли всі організації українців у світі змогли б представляти себе при консультативному органі. Це буде хороший інструмент взаємної підтримки й допомоги», — наголосив Денис Шмигаль.

Відповідаючи на запитання учасників зустрічі, Прем’єр-міністр також розповів про інструменти підтримки українців, які повертаються назад в Україну.

«Вже цього року ми запроваджуємо програму створення малого й середнього бізнесу для українців, які повернулися й хочуть вкласти свої гроші в Україні. На такі цілі держава надаватиме їм підтримку. На сьогодні це 150 тисяч гривень на додачу до тих коштів, які може вкласти людина. Ми також працюємо над зниженням кредитних ставок і полегшенням доступу до фінансового ресурсу банків», — зазначив очільник Уряду.

Для великого бізнесу, за його словами, Верховна Рада ухвалила так званий закон про «інвестиційних нянь», коли інвестору надається супровід для проходження бюрократичних процедур, аби він вкладав кошти в Україну та створював нові робочі місця.

«Президент України та Уряду докладають всіх зусиль для створення сприятливих умов для людей, аби вони заробляли гроші в Україні та вкладались в українську економіку», — наголосив Прем’єр-міністр.