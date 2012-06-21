Україна й Туреччина мають значні перспективи у сфері розвитку інфраструктури, промисловості й торгівлі. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з представниками турецького бізнесу в Україні, яка відбулася 30 березня.

«Туреччина є надзвичайно важливим торговельно-економічним партнером для України. Ми високо цінуємо інвестиційний внесок турецьких компаній в українську економіку», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр відзначив, що річні обсяги двосторонньої торгівлі між державами становлять майже 5 мільярдів доларів: «Україна й Туреччина домовилися щонайменше подвоїти цю суму. Президенти наших держав зафіксували бажання перейти до наступного рівня відносин і співпраці через оновлені угоди про взаємну торгівлю».

Як зазначив Денис Шмигаль, задля впровадження дієвого механізму залучення інвестицій Україна перезавантажила роботу урядового офісу UkraineInvest і створила Агенцію з питань підтримки державно-приватного партнерства.

«Наразі ми консолідуємо зусилля і плануємо реалізувати єдину платформу підтримки іноземного інвестора в Україні. Ми сподіваємося, що всі ці кроки сприятимуть подальшому розвитку наших відносин», — зауважив очільник уряду.

Зі свого боку представники турецького бізнесу відзначили, що перспективним напрямком двосторонньої співпраці є розвиток формату державного-приватного партнерства, що дасть змогу розвивати інфраструктуру й економіку України. Учасники зустрічі подякували за діалог і підкреслили, що влада України системно підходить до покращення інвестиційного клімату в країні.