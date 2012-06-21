Папа Римський Франциск прийняв на приватну аудієнцію в Апостольському палаці Ватикану Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Про це повідомляє видання Vatican News із посиланням на пресслужбу Ватикану.

"За повідомленням пресслужби Ватикану, під час зустрічі було підтверджено добрі двосторонні відносини між Святим Престолом та Україною. Сторони обговорили деякі поточні питання обопільного інтересу, а також різні теми, пов'язані з життям і діяльністю Католицької церкви в країні", – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що Папа Франциск і Шмигаль приділили увагу питанням у галузі охорони здоров'я та ситуації на сході України.

Після розмови з Папою Римським Прем'єр-міністр зустрівся з державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном і з секретарем зі зв'язків із державами архієпископом Полом Річардом Галлахером.

На завершення розмови Папа Франциск подарував Прем’єр-міністрові України бронзову композицію «Наповнімо руки іншими руками», що є посиланням на цінності братерства й солідарності, та спеціальні видання своїх енциклік та інших документів, зокрема, цьогорічне послання на Всесвітній день миру та Документ про загальнолюдське братерство.

Денис Шмигаль подарував Папі факсимільне видання «Віденського Октоїха» та репродукцію скульптури «Гірка пам’ять дитинства», встановленої в Національному музеї Голодомору-геноциду в Києві, разом з книгою Рафаеля Лемкіна «Радянський геноцид в Україні».