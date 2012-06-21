У ході робочого візиту до Федеративної Республіки Німеччина 18 березня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з головою Християнсько-демократичного союзу (ХДС), прем’єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом.

Денис Шмигаль відзначив важливість партнерства з федеральною землею Північний Рейн-Вестфалія, яка є економічно потужним регіоном та посідає перше місце серед німецьких федеральних земель за обсягом торгівлі та інвестицій з Україною.

«Останніми роками відчутно інтенсифікувалося партнерство між Україною та очолюваною Вами найпотужнішою федеральною землею, передусім у сфері економіки. Ми маємо гарні приклади співпраці у різноманітних сферах. Більшість німецьких інвесторів із суттєвим обсягом капіталовкладень в економіку нашої держави походить саме із землі Північний Рейн-Вестфалія», — зазначив Прем’єр-міністр.

Для посилення міжрегіонального співробітництва очільник українського уряду запропонував розглянути питання про відкриття бюро землі Північний Рейн-Вестфалія в Україні, що стало б додатковим поштовхом для максимального використання наявного потенціалу.

«Однією з головних функцій представництва могло б бути поширення всебічної інформації серед промисловців та підприємців землі Північний Рейн-Вестфалія про можливості започаткування співпраці з українськими партнерами. Мова йде про поширення об'єктивної інформації про Україну для поглиблення не тільки бізнесових контактів, а й інтенсифікації співпраці в освітній, туристичній, культурній та інших сферах», — зауважив Прем’єр-міністр.

Окрім цього, Денис Шмигаль висловив сподівання на активну участь німецької сторони у міжнародній платформі щодо деокупації Криму та повідомив, що на кінець серпня цього року заплановане проведення інавгураційного Саміту Кримської платформи, до участі в якому Президент України запросив понад 100 світових лідерів. Також Прем’єр-міністр України передав Арміну Лашету запрошення Президента Володимира Зеленського відвідати Україну.