Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Республіки Словенія Анже Логар під час зустрічі 16 березня обговорили зміцнення двосторонньої співпраці.

Прем’єр-міністр висловив сподівання, що головування Словенії в Раді Європейського Союзу у другій половині цього року посилить двосторонню співпрацю, зокрема на шляху повноправного членства України в ЄС.

«Україна розраховує, що головування Словенії в Раді ЄС зміцнить консолідацію політики Євросоюзу на підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Інтеграція України до ЄС є нашою стратегічною метою та лежить в основі діяльності керівництва держави та уряду», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що Україна також налаштована розвивати Східне партнерство дієвими проектами, які будуть корисні як для населення, так і для бізнесу.

Очільник уряду під час зустрічі подякував міністру закордонних справ Словенії за технічну допомогу у здійсненні системних реформ в Україні, насамперед у питанні децентралізації управління.

«Маємо приклад чудової співпраці на рівні місцевих громад, коли люди мають можливість особисто обмінюватися досвідом. Це конкретні кроки, які об’єднують наші країни на рівні суспільства», — зауважив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також відзначив тенденції зростання обсягів взаємної торгівлі між Україною і Словенією та додав, що ці позитивні зміни дають можливість надалі збільшувати товарообіг.

Крім того, Денис Шмигаль привітав започаткування діалогу між Україною та Словенією в галузі кібербезпеки та відзначив, що слід розвивати й посилювати співробітництво в цьому напрямку.

Денис Шмигаль висловив вдячність словенській стороні за рішучу підтримку територіальної цілісності й суверенітету України. Він відзначив, що Україна розраховує на участь Словенії в саміті Кримської платформи.

На завершення Денис Шмигаль прийняв запрошення Прем’єр-міністра Янеза Янші відвідати Республіку Словенія щойно це дозволить епідемічна ситуація.