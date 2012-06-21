Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 23 березня провів зустріч із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. Сторони обговорили розвиток двостороннього співробітництва та підготовку нових спільних проєктів.

Денис Шмигаль привітав Оділь Рено-Бассо з призначенням на посаду президента ЄБРР та відзначив, що Україна сподівається на подальший розвиток взаємовигідної співпраці.

«Вдячні за фахову підтримку ЄБРР, зокрема у розв’язанні питань реформування та покращення корпоративного управління ключових державних підприємств. Це надзвичайно складна, але дуже важлива реформа, і все можливе для її прогресу було здійснено завдяки нашим спільним зусиллям», — зазначив Прем’єр-міністр.

Глава уряду підкреслив, що українська сторона особливо зацікавлена в реалізації з ЄБРР спільних проектів модернізації й подальшого розвитку транспортної інфраструктури та підтримки енергетичного сектору.

«Пропонуємо ЄБРР долучитися до впровадження нових концесійних проєктів, зокрема впровадження програми державного приватного партнерства у дорожній галузі», — сказав Денис Шмигаль.

Також Прем’єр-міністр відзначив, що Україна сподівається на конструктивну співпрацю з ЄБРР, яка дасть змогу не лише розширити діапазон галузей і напрямів діяльності, а й забезпечити позитивну динаміку щодо кількості проєктів та досягнення вагомих результатів.

У свою чергу Оділь Рено-Бассо зауважила, що ЄБРР продовжить підтримувати впровадження реформ, які сприяють стабільному і передбачуваному бізнес-клімату в Україні.

«Як найбільший іноземний інвестор у країні, ЄБРР твердо прихильний до України та має амбітний порядок денний на 2021 рік. Ми продовжимо зосереджуватися на приватному секторі, зокрема на банках і малому бізнесі, та на проєктах, що сприяють «озелененню» економіки», — зазначила президент ЄБРР.