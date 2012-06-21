Важливим підґрунтям розвитку економічного співробітництва між Україною та Канадою є Угода про вільну торгівлю і на сьогодні перед обома сторонами стоїть амбітне завдання розширити її дію на сфери інвестицій та послуг. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 22 січня під час телефонної розмови з Віце-прем’єр-міністром, Міністром фінансів Канади Христею Фріланд.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Денис Шмигаль підкреслив важливість підтримки вільної торгівлі в умовах пандемії COVID-19. Він повідомив, що Україна зняла заборону на торгівлю засобами індивідуального захисту та на інші товари, щодо надмірного експорту яких були застереження.

«Вважаємо, що саме політика відкритості міжнародної торгівлі та підтримки експорту, якої також дотримується Канада, є одним із заходів ефективної протидії поширенню пандемії. Впевнений, що це перші кроки до наступного нашого напрацювання оновленої Угоди про вільну торгівлю,», — сказав очільник Уряду.

Денис Шмигаль висловив впевненість, що попри складну ситуацію на тлі боротьби з пандемією, Україна та Канада продовжать активний розвиток двостороннього співробітництва.

«Торговельно-економічне співробітництво залишається пріоритетом нашої співпраці. Кожний новий виклик відкриває нові перспективи для розвитку, тому ми повинні консолідувати свої зусилля для найшвидшого подолання негативних наслідків, спричинених пандемією коронавірусу, та продовжувати нарощувати обсяги двосторонньої торгівлі», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Зі свого боку Христя Фріланд відзначила, що Канада зацікавлена у розширенні Угоди про вільну торгівлю з Україною та готова вести роботу в цьому напрямку.

За словами Прем’єр-міністра, Україна закінчує формування своєї делегації для відповідних переговорів. Очолить її Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко. Сторони погодилися, що необхідно найближчим часом організувати роботу міжурядової робочої групи, яка напрацьовуватиме документ.

Крім того, Прем’єр-міністр відзначив високу зацікавленість України в лібералізації візового режиму та наголосив на готовності прийняти в Україні групу канадських експертів для проведення моніторингу стану відповідності України критеріям Канади.

«Український народ дружньо сприймає Канаду та українську діаспору в Канаді. Тому лібералізація візового режиму для нас була б історичним і стратегічно важливим кроком», — зазначив Глава Уряду.

Прем’єр-міністр України розповів Віце-прем’єр-міністру Канади про «Кримську платформу» та запросив Канаду долучитися до її роботи.

Денис Шмигаль також запросив Христю Фріланд до України на святкування 30-ї річниці незалежності.