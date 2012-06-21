Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пішов у відставку. Він продовжить виконувати обов'язки глави уряду до позачергових парламентських виборів.

Про це він оголосив у ході звернення до народу, передає armeniasputnik.

Зазначимо, за законодавством Вірменії проведення позачергових виборів можливе тільки після відставки прем'єра і провалу двох спроб обрання нового глави уряду.

"Для реалізації конституційних положень і розпуску парламенту я сьогодні подаю у відставку", – заявив Пашинян.

Він підкреслив, що продовжить виконувати обов'язки прем'єра до виборів. За його словами, ці позачергові вибори важливі тим, що минулого року Вірменія пройшла через серйозні випробування.

Нагадаємо, про те, що Пашинян збереже повноваження прем'єра Вірменії до позачергових парламентських виборів, стало відомо ще в березні.

До цього він оголосив дострокові вибори у Вірменії, які пройдуть 20 червня. Очікується, що голосування покладе край політичній кризі, яка триває з осені 2020 року, коли Вірменія фактично зазнала поразки у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах.