Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про початок проведення національної інвентаризації лісів, яку планують завершити за 5 років.

Про це він написав у Фейсбуці.

Прем'єр-міністр зазначив: "Уперше в Україні буде проведена національна інвентаризація лісів. Дані за її результатами будуть відкриті та доступні кожному українцю. Інформація збиратиметься протягом наступних 5 років.

Востаннє облік українських лісів проводився 10 років тому, а отже актуальних даних на сьогодні немає. Проведення інвентаризації дозволить отримати об’єктивні відомості про стан лісів, краще бачити зміни, які там відбуваються, та ефективніше будувати державну політику у сфері захисту довкілля.

Також ми спростили доступ до отримання інформації про землеустрій та земельні ділянки. Таке рішення покращить ефективність роботи Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель".