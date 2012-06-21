Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 11 березня обговорив актуальні питання двосторонньої співпраці з представниками швейцарського бізнесу в Україні.

На зустрічі були присутні міністр інфраструктури України Владислав Криклій, міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарської Конфедерації в Україні Клод Вільд та інші.

Прем'єр-міністр зауважив, що Швейцарія входить до п’ятірки найбільших інвесторів в економіку України, та подякував за послідовну підтримку українських реформ, зокрема реформи децентралізації.

«Децентралізація стала однією з найуспішніших реформ, яка дала свої переваги не лише суспільству, але й бізнесу. Наразі у нас в процесі майже 20 реформ, зокрема які стосуються ринку електроенергії, газу, землі. Ми також прагнемо якнайшвидше реалізувати судову реформу, адже це гарантує справедливість і впевненість для бізнесу. Ми розуміємо, що це основний фактор інвестиційної привабливості й полегшення ведення підприємницької діяльності в Україні», — зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль також відзначив, що Україна доєднується до Європейського зеленого курсу (ЄЗК). Вже створена відповідна робоча група й ведеться робота над створенням на основі ЄЗК Українського зеленого курсу як державної стратегії.

«Україна має стратегічне завдання — до 2050 року разом із Європою перейти на зелену енергію. А до 2040 року маємо план справедливої трансформації вугільних регіонів, що передбачає поступовий перехід до чистої енергетики», — зауважив Денис Шмигаль .

Крім того, на доручення Прем’єр-міністра України було розроблено законопроект про спрощення підключення до електромереж, який підвищить Україну в рейтингу Doing Business та покращить інвестиційний клімат. Профільний комітет Верховної Ради вже підтримав документ і невдовзі він буде винесений на розгляд Парламенту.

Денис Шмигаль також наголосив, що Україна продовжує роботу над спрощенням доступу до державних послуг, зокрема створений Єдиний веб-портал електронних послуг та Єдиний державний реєстр.

«Усі дозвільні документи переведені в Єдиний державний реєстр, який став прозорим та публічним. За пів року роботи через нього видано 60 тисяч дозволів», — зауважив Прем’єр-міністр.

Як зазначив Денис Шмигаль, Україна має намір розбудовувати інфраструктурні об’єкти за рахунок державно-приватного партнерства та концесії. За словами Міністра інфраструктури Владислава Криклія, наразі готуються концесійні проекти Чорноморського контейнерного термінала, Одеського пасажирського термінала, морських портів у Маріуполі та Ізмаїлі. Міністр закликав представників швейцарського бізнесу брати участь у концесійних конкурсах.